E-Bike und E-Scooter in Gundelfingen gestohlen

Die Dillinger Polizei meldet zwei Diebstähle, die sich in Gundelfingen ereignet haben. Am Donnerstagabend begab sich eine 75-jährige Geschädigte mit ihrem E-Bike zu einem Lokal in der Gundelfinger Hauptstraße. Das Fahrrad ließ die Dame während ihres Aufenthalts abgesperrt vor dem Lokal stehen. Gegen 21.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das E-Bike im Wert von circa 2800 Euro. Die Dillinger Polizei leitete Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen sollen sich bei der Dillinger Polizei melden

Ebenfalls am Donnerstag begab sich eine 35-jährige Geschädigte mit ihrem E-Scooter in einen Supermarkt in der Lauinger Straße. Während des nur fünfminütigen Einkaufs stellte sie ihren E-Scooter vor dem Laden ab. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den E-Scooter im Wert von 800 Euro.

Die Dillinger Polizei sucht für beide Vorfälle Zeugen, die etwas beobachtet haben (Telefon: 09071/560) zu melden. (AZ)