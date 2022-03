Erneut kommen Geflüchtete aus der Ukraine nicht im Kreis Dillingen an

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine sollten am vergangenen Freitag in Gundelfingen ankommen, sie kamen aber nicht. Auch der zweite Termin in der Nacht zum Donnerstag klappte nicht.

150 Menschen aus der Ukraine hätten am Freitag in der Gundelfinger Kreissporthalle ankommen sollen. Alles war bereit: Betten, Essen, freiwillige Helfer. Doch am Ende blieben die drei Busse aus Berlin fern – zum Leidwesen der Ehrenamtlichen. In der Nacht zum Donnerstag sollte es nun einen erneuten Anlauf geben. Drei Busse hätten Menschen aus der Ukraine am Hauptbahnhof in Cottbus aufnehmen und in den Landkreis Dillingen bringen sollen. Doch der Sprecher des Dillinger Landratsamtes, Peter Hurler, teilt mit: "Leider sind auch am Donnerstag keine Flüchtlinge angekommen."

Drei Busse sollten jeweils 40 Menschen aufnehmen

Geplant war laut Hurler, dass dieses Mal in Cottbus am Hauptbahnhof drei Busse jeweils 40 Personen aufnehmen. Dort sollten die Geflüchteten gegen 20 Uhr mit Zielort Kreissporthalle Gundelfingen abfahren und gegen 4 Uhr am Donnerstagmorgen dort ankommen. Dazu kam es aber nicht.

Eines hat sich im Gegensatz zum vergangenen Freitag aber verbessert. "Was dieses Mal funktioniert hat, war die Kommunikation mit den Busfahrern", informiert der Pressesprecher des Landratsamtes. Mit ihnen habe die Behörde im Verlauf des Abends mehrmals Kontakt gehabt. "Um 22.30 Uhr haben uns die Busfahrer bestätigt, dass aus drei in Cottbus angekommenen Zügen insgesamt nur etwa 80 bis 100 Personen zum Weitertransport ausgestiegen sind", teilt Hurler mit. Diese seien jedoch nicht in die bereitgestellten Busse eingestiegen. "Jedenfalls nicht in die Busse mit Zielort Gundelfingen", wie der Pressesprecher erläutert.

Die Busse fahren ohne Reisende wieder zurück

Ebenso hätten die Busfahrer bestätigt, aus den genannten Gründen wieder ohne Reisende an den Standort ihres Unternehmens zurückzufahren. "Daraufhin haben wir alle unsere Helfer ebenfalls gegen 22.30 Uhr informiert, dass es zu keinem Einsatz in den Morgenstunden kommen wird," teilt der Pressesprecher des Landratsamtes mit.

Lesen Sie dazu auch