Erntedankfest in Gundelfingen: Ein Körnerbild mit Geschichte

Stolz stehen Theresa Lindenmaier, Johannes Lohner und Magdalena Hauf in der Stadtpfarrkirche Gundelfingen neben ihrem Körnerbild, das sie passend zum 60. Jubiläum des Zweiten Vatikanum für das Erntedankfest gestaltet haben.

Plus Den traditionellen Erntedankaltar in der Gundelfinger Stadtpfarrkirche haben Freiwillige wieder liebevoll gestaltet. Anstatt aus Körnern besteht dieser erstmals aus Gewürzen.

Zwei Wochen lang haben vier junge Erwachsene rund um die Uhr gearbeitet und das ist ihr fertiges Ergebnis: Ein Körnerbild für den Erntedankaltar in der Gundelfinger Stadtpfarrkirche mit wichtiger Message. Dafür musste als Erstes das "Grundgerüst" stehen: Die Holzstreben seien in die richtigen Maße gebracht und dann in der passenden Farbe lackiert worden. Dafür hätten sie eineinhalb Wochen gebraucht, erklärt Johannes Lohner aus dem Pfarrgemeinderat. Die kräftigen Farben verdanken sie Gewürzen, wie Curry, Kurkuma und Chili, sowie Mehl für die Mitte und Kaffee und Kakao weiter außen. "Wir haben auch verschiedenfarbige Gewürze vermischt, um die unterschiedlichen Farbstufen zu erlangen", erklärt Ministrantin Magdalena Hauf.

