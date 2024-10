FC Gundelfingen: Eine Bilanz zum Unterschreiben

Es gab Zeiten, da hatte der FC Gundelfingen ein regelrechtes Abonnement auf die Herbstmeisterschaft. Ab der Saison 1990/91 standen die Grün-Weißen dreimal in Serie zur Saisonhalbzeit in der Landesliga-Tabelle ganz oben – und wurden jeweils noch abgefangen. Das kann den Gärtnerstädtern diesmal nicht passieren, selbst wenn sie mit einem Heimsieg am Samstag (14 Uhr) gegen den VfL Kaufering den TSV Schwabmünchen noch einholen sollten. Denn dann zählt bekanntlich der direkte Vergleich, den die Gundelfinger zuletzt mit 1:3 beim Spitzenreiter verloren hatten.

Gundelfingen steckt die Probleme gut weg

Weltuntergangsstimmung herrscht beim FCG trotzdem nicht. „Hätte mir angesichts der ganzen Probleme im Sommer jemand gesagt, dass wir nach 16 Spielen bereits 33 Punkte haben, hätte ich das sofort unterschrieben“, gibt Trainer Thomas Rudolph unumwunden zu. Selbst wenn er an alter Wirkungsstätte gerne etwas in Form von Punkten mitgenommen hätte. Der Fokus gilt nun den noch ausstehenden sieben Partien bis zur Winterpause, im Frühjahr stehen dann nur noch elf Spiele aus. „Jetzt werden die Weichen gestellt“, ist nicht nur Rudolph klar, der zusammen mit Spielertrainer Simon Schröttle bemüht ist, den richtigen Mix zwischen Be- und Entlastung zu finden. Weshalb es nach den beiden anstehenden Heimspielen – zum Rückrundenauftakt in einer Woche kommt noch der FC Memmingen II ins Schwabenstadion – mal eine dreitägige Verschnaufpause eingeplant ist.

FC Gundelfingen: Werdich, Ratter; Smolka, Schröttle, Anzenhofer, Weichler, Frisch, Schneider, N. Fink, Braun, L. Sailer, Seibold, Hafner, Caravetta, Domislic, Gumpinger, Wachs, Noller

Der Gundelfinger Gegner

Der jüngste 4:1-Sieg im Kellerduell gegen das Schlusslicht TV Erkheim hat erst einmal für etwas Ruhe beim abstiegsgefährdeten VfL Kaufering gesorgt. Durch die drei Punkte konnte der VfL den Anschluss ans rettende Ufer herstellen. Allerdings hat Trainer Franco Simon nach dem Schlusspfiff gegen Erkheim selbstkritisch eingeräumt, dass in den kommenden Wochen noch eine Menge Arbeit warte, um dem Ziel Klassenerhalt näherzukommen. Simon (kam vom Kreisligisten SC Unterpfaffenhofen) hatte das Coaching bei den Kauferingern erst wenige Tage zuvor übernommen, nachdem das bisherige Trainerduo Sebastian Bonfert und Michael Grasse zurückgetreten war. Punktspiele zwischen dem FCG und Kaufering gab es bislang noch nie.