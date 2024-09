In Gundelfingen sind die Ritter los

Die große Wiese neben der Hander-Arena in Gundelfingen ist nicht mehr wiederzuerkennen. Marktstände reihen sich an mittelalterliche Lagerzelte, Schmiede gehen ihrem Geschäft nach. Die Szenerie wirkt wie aus der Zeit gefallen – lediglich die modernen Brillen einiger historisch Gewandeter trüben das Bild ein bisschen. Kurz vor Beginn des „Mittelalterlichen Spectaculums zu Gundelfingen“ arbeiten die Ausstellerinnen und Aussteller noch auf Hochtouren, damit zur Eröffnung alles passt.

Als pünktlich um 16 Uhr der Einlass der Gäste beginnt, ist fast alles da, wo es sein soll. Tausende Besucher werden von den Veranstaltern über das Wochenende verteilt erwartet. Hauptverantwortliche für das Spektakel sind Unternehmer Eugen Hander, der als Pferde- und Mittelalterenthusiast Ulrich von Gundelfingen spielt, und der Historische Bürgerverein der Gärtnerstadt. Im Hintergrund läuft bereits mittelalterliche Livemusik der Spielleute „Zackenflanke“ – stilecht mit Dudelsack und Trommeln.

Auch die vergrößerte Arena, in der am Abend die „Spectaculäre Rittershow bei Nacht mit Fanfaren“, wie es im Programm heißt, stattfinden wird, ist samt Glockenturm rechtzeitig fertiggestellt worden. Bis vor wenigen Tagen wurde sie noch mithilfe eines Krans aufgebaut. 1400 Menschen können dort in diesem Jahr Platz nehmen und den sechs Rittern und zwei Prinzessinnen auf ihren Rössern zujubeln und bei der Show mitfiebern.

Ulrich von Gundelfingen alias Eugen Hander freut sich besonders auf diesen Programmpunkt: „Die Geschichte wird sehr interessant und spannend werden“, sagt er vorab. Es geht um den historischen Kampf um die Gundelfinger Ländereien. Mehr verraten will Hander aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Auch einen in der Szene prominenten Reiter hätten sie für die Show gewinnen können, erzählt der Gundelfinger Unternehmer.

Mittelalterliches Flair in Gundelfingen mit Rittern, Gauklern und Handwerkern

Für die Gäste des Gundelfinger Mittelalter-Spectaculums haben sich die Veranstalter, Hander und der Historische Bürgerverein, ein vielfältiges, buntes Programm einfallen lassen. Am Samstag, 21. September, wird der Markt um 11 Uhr geöffnet. Mittags gibt es Frühschoppen mit Mittagstisch, außerdem Unterhaltung durch Gaukler. Darunter musikalische wie die „Gundelfinger Zechpreller“, die „Fanfare Brassband Lauinger Mohr“, „Zackenflanke“, die „Spielleute TV Gundelfingen mit den Härtsfelder Fanfaren“ und das „Duo Bogenspiel“. Auch unterhaltende, klassische mittelalterliche Unterhaltung ist geboten, etwa durch das Gauklerduo „Forzarellos“, „Narrenkai Kai Jordans“ oder den „Falkner Mischolski“. Für Kinder gibt es unter anderem Schiffschaukel, Karussell und Mäuseroulette. Auch kulinarisch ist einiges im Angebot, von Leberkäsdöner, Langos und Nudeln hin zu historischen Spezialitäten. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Hander-Arena.

Wer richtig ins mittelalterliche Geschehen eintauchen will, sollte sich die „Spectaculäre Rittershow bei Nacht“ in der Hander-Arena nicht entgehen lassen. Sie fand zum ersten Mal am Freitagabend statt. Am Samstagabend ab 19.45 Uhr geht sie in die zweite und damit letzte Runde. Direkt darauf folgt eine Feuershow der Forzarellos. Auch das Lagerleben verspricht echtes Mittelalter-Flair. Dabei tummeln sich zahlreiche Gastritterschaften. Neben den Gundelfingern sind etwa die Bayerischen Herzogsritter, die Stadtsoldaten aus Burgau oder die Wikinger der Rothgardsippe mit dabei. Auch traditionelle schottische Dudelsäcke werden zu hören sein. Die verschiedenen Händler und Handwerker stellen zudem ihre Waren aus. Trinkhörner, Rufhörner, Silberschmuck oder das passende Gewand, die Auswahl ist riesig. Wer selbst zur Stimmung beitragen will und einen kleinen Rabatt auf den Eintritt möchte, darf „gewandet“, also zum Fest passend verkleidet, erscheinen.