Fink zieht beim Sieg des FC Gundelfingen einfach mal ab

Der Gesang „Nur der FCG“ zusammen mit dem dazugehörigen Tanz wird langsam wieder salonfähig. Den führen die Landesliga-Fußballern des FC Gundelfingen nur auf, wenn sie als Sieger vom Platz gehen. Beim FV Illertissen II durften sie beides zum dritten Mal in dieser Saison aufführen, weil sie durch das 2:0 (1:0) den dritten Dreier in Folge eingefahren hatten. Wobei nicht alle ausgelassen mitfeiern konnten, Mittelfeldspieler Jeremias Seibold war mit schmerzverzerrtem Gesicht mittendrin.

Gundelfingen muss wechseln

Die letzte halbe Stunde hatte Seibold ohnehin von der Bank aus verfolgt und deutete auf das Knie. Dort hatte er früh einen Schlag abbekommen, was sich mit zunehmender Spieldauer auf die Muskulatur auswirkte. Für ihn feierte Noah Sailer sein Punktspieldebüt bei den in den neuen rot-weißen Trikots aufgelaufenen Gärtnerstädtern. Der „kleine“ Sailer war für seinen Bruder Leon ins Aufgebot gerutscht, bei dem der Oberschenkel zwickte. Und der 19-Jährige machte seine Sache mehr als ordentlich, denn er verdiente sich gleich seinen ersten Assist. Elf Minuten nach der Einwechslung zog Noah Sailer knapp außerhalb des Strafraums ab, FVI-Keeper Mate Szekely konnte den Ball zwar abwehren – aber nur vor die Füße des ebenfalls eingewechselten Deniz Erten. Gemeinsam durften sich die beiden Joker dann 0:2 (73.) bejubeln.

Der Treffer fiel in der Phase, als die Illertisser deutlich mehr Druck machten. In der ersten Halbzeit hatte die Regionalliga-Reserve noch mehr auf eine stabile Defensive gesetzt und vor allem auf Konter gesetzt. Dadurch waren die Gundelfinger optisch zwar überlegen, zwingende Torchancen ergaben sich kaum. Selbst der Führungstreffer war nicht unbedingt eine Situation, die einen Treffer nach sich zieht. Entscheidend war jedoch, dass Niklas Fink es überhaupt versuchte und aus der zweiten Reihe abzog. „Ganz am Ende hat der Ball noch geflattert“, wollte der Gundelfinger FVI-Keeper Mate Szekely in Schutz nehmen, dem die Kugel unter der Hand durchrutschte und zum 0:1 im Netz gelandet war (30.).

Der Gundelfinger Coach zollt Respekt

„Respekt“, zollte FCG-Coach Thomas Rudolph seinen Schützlingen hinterher, und hob hervor, „dass wir gegen einen starken Gegner vor allem in der ersten Halbzeit die Sache so kontrolliert haben.“ Was Rudolph zusätzlich betonen wollte, war „der Spirit. Der hat echt gepasst. Wenn wir uns den bewahren, werden wir in dieser Saison nur ganz schwer zu schlagen sein.“ Und die Gefahr, dass Gewitter den FCG noch stoppen könnten, war danach ebenfalls nicht mehr akut. Die zogen nämlich nördlich und südlich an Illertissen vorbei.

FV Illertissen II: Szekely – Caciel (68. Kasper), Pouhé, Mijatovic, Wentzel – Fofanah (56. Micic), Morina, Merkel, Sönmez – Broll (56. Sanneh), Petrovic (77. Hasanbegovic)

FC Gundelfingen: Werdich, Schröttle, Anzenhofer, Weichler – Schneider, Seibold (62. N. Sailer), Braun, Hafner, N. Fink (90.+2 Smolka) – Caravetta (78. Gumpinger), Wachs (67. Erten)

Schiedsrichter: Riedel (FC Horgau) Tore: 0:1 N. Fink (30.), 0:2 Erten (73.) Gelbe Karten: Fofanah, Morina, Sanneh, Hasanbegovic, Merkel, Trainer Sailer / Schneider, Hafner, Caravetta, Gumpinger, Werdich Zuschauer: 120