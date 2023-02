Firma Schaarschmidt aus Gundelfingen erhält sechsstellige Förderung

Das Familienunternehmen in Gundelfingen, das sich auf Sondermaschinenbau spezifiziert hat, wird finanziell unterstützt, um die Produktionshalle zu erweitern.

"Der weltweite unternehmerische Erfolg von Familie Schaarschmidt ist ein Paradebeispiel für die Leistungsfähigkeit des familiengeführten Mittelstands im Herzen unserer Heimat", zeigte sich Landtagsabgeordneter Fabian Mehring ( Freie Wähler) beim Austausch mit Firmengründer Karl Schaarschmidt und dessen drei Söhnen begeistert von der "Gundelfinger Erfolgsgeschichte" des Spezialisten für Sondermaschinenbau. Auf Einladung der Geschäftsführung hat Mehring die Spezialisten für Sondermaschinenbau mit FW-Bürgermeisterkandidat Dieter Nägele, dem Kreisvorsitzenden Ulrich Reiner und Stadtrat Erwin Hegele besucht.

Firma Schaarschmidt aus Gundelfingen: 1,8 Millionen Euro für Erweiterung

Das vor 32 Jahren von Karl Schaarschmidt als Einmannbetrieb gegründete Unternehmen in der Gärtnerstadt beschäftigt zwischenzeitlich 50 Mitarbeitende – mit einem Altersdurchschnitt von 33 Jahren. "Daran ist abzulesen, dass junge Menschen gerne in unserer Stadt arbeiten, wenn entsprechende Arbeitsplätze vor Ort sind", freut sich Nägele. "Wir sind überall zur Stelle, wo es für bestimmte Aufgaben noch keine Maschine zu kaufen gibt", erklärt Florian Schaarschmidt, der zusammen mit seinem Bruder Michael die Geschäfte führt.

Einen Beitrag zur dynamischen Entwicklung des Gundelfinger Familienunternehmens hat auch die bayerische Landespolitik geleistet. So unterstützte das Wirtschaftsministerium von Hubert Aiwanger den Mittelständler bei der Erweiterung seiner Produktionshalle in Gundelfingen, in der sämtliche Maschinen für den gesamten Weltmarkt vor Ort produziert werden. "Insgesamt wurden über 1,8 Millionen investiert. Dazu haben wir aus München einen attraktiven Millionenkredit unserer landeseigenen LfA-Förderbank und einen Zuschuss von 210.000 Euro beigesteuert", berichtet Mehring.

Auf die Unterstützung von Mehring und Dieter Nägele kann das Unternehmen auch in Zukunft zählen. Das sagten die beiden FW-Politiker zu, als es um die Expansionspläne der Schaarschmidts in Gundelfingen und Überlegungen zu neuen Investitionen in die Wasserstofftechnologie ging. (AZ)