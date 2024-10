Frau schlägt Supermarktangestellte in Gundelfingen

Eine 43-Jährige ist am Samstag in einem Verbrauchermarkt in der Georg-Weinhart-Straße in Gundelfingen gegenüber einer 25-jährigen Angestellten handgreiflich geworden. Gegen 19.50 Uhr befand sich die 43-Jährige im Supermarkt trotz Hausverbots. Die 25-Jährige sprach die Frau auf das Hausverbot an und forderte sie auf, das Geschäft zu verlassen.

Dillinger Polizei sucht Zeugen

Die 43-Jährige beleidigte die Marktangestellte und schlug auf sie ein. Ein bisher unbekannter Mann ging dazwischen und bewahrte die 25-Jährige vor weiteren Schlägen. Schließlich verließ die 43-Jährige den Supermarkt. Die Polizeiinspektion Dillingen hat unter anderem Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen die 43-Jährige aufgenommen. Der bisher unbekannte Mann und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)