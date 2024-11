Frisch gestärkte Gundelfinger

Noch fünf Spieltage sind in der Landesliga Südwest zu absolvieren, die für die Fußballer des FC Gundelfingen durchaus richtungsweisend sind. „Deshalb haben wir diese Woche versucht, noch einmal etwas Frische reinzubringen“, verrät Chefcoach Thomas Rudolph. Drei freie Tage am Stück gab es für die Grün-Weißen nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Memmingen II, seitdem gilt der ganze Fokus dem Auftritt am Sonntag (16 Uhr) beim TSV Aindling.

„Diese Woche hat sich für die kurze Pause mal angeboten“, so Rudolph, und erklärt: „Wir mussten in der Vorrunde fast durchgängig intensiver trainieren als üblich, weil uns schlichtweg die Sommervorbereitung gefehlt hat. Ich hoffe, dass die Jungs das genießen und was anderes machen konnten.“

Ob die Partie beim Tabellendritten das schwerste noch ausstehende Spiel vor der Winterpause ist, will Rudolph nicht sagen. „Wir haben durchaus weitere knifflige Aufgaben wie die Partien gegen den FV Illertissen II oder beim TSV Jetzendorf“, blickt der Coach voraus, Aindling gehöre auf jeden Fall zu den anspruchsvolleren Aufgaben. Zumal Rudolph personell nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Die angeschlagenen Jonas Schneider und Renato Domislic drohen erneut auszufallen, Maximilian Braun konnte ebenfalls nicht trainieren und der Einsatz von Jeremias Seibold ist noch fraglich.

Gundelfinger Startelf-Kandidaten

Andererseits steht Verteidiger Elias Weichler wieder zur Verfügung, auch Janik Noller ist wieder voll im Trainingsbetrieb und wird vor der Winterpause sicher ein ernsthafter Kandidat für die Startelf. Ganz soweit ist Edwin Tarakan zwar noch nicht, trotzdem versprüht der 21-Jährige nach seinen schweren Knieverletzungen vom Jahresbeginn Optimismus. Das Rehatraining ist abgeschlossen, erste Übungen mit dem Ball hat er absolviert. „Ich habe keinerlei Probleme“, berichtet der Offensivspieler freudestrahlend, zum Beginn der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde im Januar möchte Tarakan dann wieder voll angreifen.

FC Gundelfingen: Werdich, Ratter; Smolka, Schröttle, Anzenhofer, Weichler, Nikolic, N. Fink, Seibold (?), Braun (?), Schneider (?), Frisch, Domislic (?), Hafner, Wachs, L. Sailer, Gumpinger, Caravetta, Noller, Fähnle

Der Gegner des FC Gundelfingen

Auswärts schwächelt der TSV Aindling derzeit, nur einen Punkt ergatterten die Lechrainer aus den jüngsten vier Gastspielen. Dafür ist der Ex-Bayernligist zuhause eine Macht: 21 von 24 möglichen Punkten holte der TSV im eigenen Stadion, das Torverhältnis von 20:3 ist beeindruckend. Bester Torschütze mit sechs Treffern ist der Ex-Gundelfinger Ibrahim Neziri. Die Pflichtspielbilanz seit 1982 spricht aber für den FCG: 17 Siege, vier Remis, acht TSV-Erfolge.