Gundelfingen putzt sich heraus: Für die GET gibt es sogar eine neue Halle

Plus Für die Gundelfinger Erlebnistage wird im Garten-Land Wohlhüter fleißig aufgebaut. Gearbeitet wird noch an der neuen Halle mit Gastronomie, Bühne und GET-See.

Von Susanne Klöpfer

Der Countdown bis zu den 11. Gundelfinger Erlebnistagen (GET) beim Garten-Land Wohlhüter läuft – und die Vorbereitungen vor Ort laufen ebenfalls – auf Hochtouren. In der neuen GET-Halle wird am Mittwochvormittag ein "See", ein 25 Meter langer und sechs Meter breiter Pool, aufgebaut, während vor dem Gewächshaus noch gepflastert werden muss. "Es gibt an jeder Ecke noch einiges zu tun", sagt Jessica Wohlhüter. Die Enkelin der Seniorchefs unterstützt ihre Familie dieses Jahr das erste Mal beim Organisieren der Messe. Teils waren die Wohlhüters deshalb bis kurz vor Mitternacht mit dem Aufbau beschäftigt. Die kommenden Tage, oder eher Stunden, bis zur Eröffnung am Freitagmorgen sehen ähnlich aus. Wohlhüter lacht und verspricht: "Pünktlich zu GET werden wir fertig."

Beim Garten-Land Wohlhüter wird vor der Eröffnung am Freitag noch fleißig gearbeitet. Foto: Susanne Klöpfer

Überall im Garten-Land wird gearbeitet: In der einen Halle wird noch der Untergrund mit dem Bagger begradigt, während nebenan die ersten Aussteller aufbauen, dazwischen klingeln die Telefone von Wohlhüter, dem Gundelfinger Wirtschaftsvorsitzenden Bernhard Schalk und seinem Vorgänger Rainer Hönl. Details zum Einlass und zur Bewirtung der Messe werden noch mit Messebauer Josef Albert Schmid besprochen. Mit Blick auf die neue Halle, in der dieses Jahr Gastronomie, Bühne, See, Pflanzen und Blumen Platz finden, scherzt Hönl: "Das wird aber schon noch fertig?" Damit meint er den bisher nicht gepflasterten Teil um die Halle. Schalk fügt schmunzelnd hinzu: "Das ist die Wohlhüter-Zeitrechnung."

