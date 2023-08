Gundelfingen

17:30 Uhr

Gundelfingen radelt 5.320 Kilometer in 21 Tagen

Plus Die Aktion "Stadtradeln" ist in der Gärtnerstadt ein voller Erfolg - das wird standesgemäß gefeiert. Das sind die Besten der Besten - in ganz Bayern.

Von Silva Metschl

Normalerweise erwartet man, wenn eine Veranstaltung auf der Oberen Bleiche in Gundelfingen stattfindet, dass auf dem Parkplatz viele Autos stehen. Nicht so bei dieser Feier im Innenhof des Bleichestadels: Statt Pkw an Pkw reiht sich ein Fahrrad an das nächste. Denn: Gefeiert werden die Teilnehmenden des Stadtradelns sowie die besten Fahrerinnen, Fahrer und Teams.

In Ihrer Kategorie ist die Stadt Gundelfingen ganz vorn mit dabei

273 Gundelfingerinnen und Gundelfinger haben an der Aktion Stadtradeln teilgenommen, 100 von ihnen sind zu Feier gekommen. Da reichen auch die vielen Sitzbänke und Stehtische nicht. Die Stimmung ist gut, das sieht man auch Koordinator Benjamin Kahlau an: "Das ist echt ein guter Zuspruch", freut er sich über die Anwesenden ebenso wie über die geradelten Kilometer: 55.320 Kilometer in 21 Tagen, das sei für eine Stadt mit circa 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern schon beeindruckend. Auch Bürgermeister Dieter Nägele zieht ein positives Fazit: "Das Stadtradeln war sehr, sehr erfolgreich." Bis jetzt liegt die Stadt in der Kategorie "Newcomer Kommunen" (unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner) bayernweit auf Platz 1, in ganz Deutschland auf Platz 7. Ein Raunen geht bei dieser Verkündigung durch die Menge. Allerdings: Noch sind viele Kommunen nicht in die Aktion gestartet.

