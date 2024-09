Gundelfingen wird wieder zu „klein Kaltenberg“

Lagerleben, Mittelaltermarkt und Ritterturnier: Gundelfingen wird vom Freitag, 20. September bis Sonntag, 22. September, wieder in die Vergangenheit zurückversetzt. Früher fand das Historische Fest in Gundelfingen auf der Bleiche statt. Nachdem der Historische Bürgerverein jahrelang beim Ritterturnier in Kaltenberg, das mit rund 120.000 Besucherinnen und Besuchern als eines der größten der Welt zählt, zu Gast war, fanden Walter Hieber und Eugen Hander irgendwann: „Das können wir auch, zumindest im kleineren Format.“ Und so baute Unternehmer Hander kurzerhand die „Hander-Arena“ in der Haunsheimer Straße.

Im September 2023 war es dann so weit: Den Platz in der Haunsheimer Straße, der rund 17.000 Quadratmeter Fläche bietet, füllten zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller. Vom Mäuseroulette über Schmiedekunst bis hin zu Gauklern war alles dabei.

Der Markt und die Arena in Gundelfingen sollen erweitert werden

Klein denken, das sei dem Duo Hander und Hieber zu langweilig. Deshalb soll der Markt dieses Jahr noch größer werden. Die Zelte bekommen einen dauerhaften Strom- und Wasseranschluss. Zudem werden laut den Veranstaltern mehr lagernde Gruppen anreisen. Neu ist unter anderem auch das Kinderkarussell und der Auftritt des Narren-Kai.

Außerdem werde ein Teil der Arena so umgebaut, dass am Ende eine Stadtmauer mit einem Glockenturm entsteht. Der bisherige Gerüstbau werde durch Betonsteine ersetzt. Ob die Glocken dieses oder nächstes Jahr dann läuten, sei allerdings noch ungewiss. Denn diese wiegen zusammen 210 Kilogramm und müssen erst noch in die Gärtnerstadt transportiert werden. In der Arena gibt es 1400 Sitzplätze und ein paar Stehplätze.

Die Rittershow in der Gundelfinger Arena wird größer

Auch die Rittershow mit dem Thema „Kampf um die Gundelfinger Ländereien“ werde mit einem größeren Ensemble bestückt sein. „Wir haben zwei Reiterinnen und sechs Reiter“, sagt Hander. Eugen Hander als zweiter Vorsitzender des Historischen Bürgervereins und „amtlicher Arena-Bauer“ werde seine Rolle als Ritter Ulrich von Gundelfingen in der Rittershow weiterhin behalten. Zu viel von der Story verraten, das will Hander noch nicht. Aber: „Es soll ein heißer Kampf werden. Die Geschichte ist spannend und hat viele Wendepunkte.“

„Wir vom Historischen Bürgerverein Gundelfingen würden uns freuen, wenn möglichst viele Besucherinnen und Besucher in historischen Gewändern zum Fest kommen, um damit auch die richtige Atmosphäre zu schaffen“, sagt Jürgen Wille, erster Vorsitzender des Historischen Bürgervereins. „Deshalb bekommt jeder historisch Gewandete einen Nachlass von zwei Euro“, erklärt er. Das Fest findet bei jeder Witterung statt. Weitere Informationen gibt es unter den Telefonnummern 0170/3470451 oder 0172/6208124. Tickets für die Rittershow gibt es bereits bei Optik Design Mayer in Gundelfingen gegenüber des Rathauses zu kaufen.