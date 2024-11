Gute Stimmung beim Winzerfest des Lauinger Winzervereins

Das Winzerfest des 1. Lauinger Winzervereins zog viele Gäste in die Kutscherschänke nach Gundelfingen. Wie jedes Jahr begrüßte die Vorsitzende Gerlinde Bolsinger die Gäste und politische Vertreter unter dem Motto „Nach getaner Arbeit das Vergnügen“ und versprach ein vielfältiges Programm, das sowohl politisch als auch musikalisch für Begeisterung sorgte. Es folgte ein ausführlicher Tätigkeitsbericht von Bolsinger, der den Blick auf ein ereignisreiches Vereinsjahr warf. Sie berichtete von der nahezu abgeschlossenen Sanierung des Weinbergs, einer umfangreichen Aufgabe, die ohne tatkräftige Unterstützung von freiwilligen Helfern und großzügigen Sponsoren nicht möglich gewesen wäre. Besondere Freude bereitete die Ankündigung, dass nach langer Suche ein zweiter Vorstand gefunden wurde, was für den Verein einen weiteren Schritt in Richtung einer gesicherten Zukunft bedeutet.

Auch Winzerkönigin Clara Nürnberg begrüßte die Gäste

Icon Vergrößern Zufrieden mit dem gelungenen Fest war der Vorstand des Lauinger Winzervereins. Foto: Winzerverein Icon Schließen Schließen Zufrieden mit dem gelungenen Fest war der Vorstand des Lauinger Winzervereins. Foto: Winzerverein

Mit schwungvoller musikalischer Begleitung durch das Duo Amadeus, das die Tanzfläche stets gut besucht hielt, wurde der Abend zu einem Fest für alle Sinne. Auch Winzerkönigin Clara Nürnberg begrüßte die Gäste und brachte die Gemeinschaft und die Tradition des Winzervereins zum Ausdruck. Die Gäste wurden mit Schmankerln und erlesenen Getränken verwöhnt – darunter auch das beliebte Lauinger „Schlitzohr“. Der geschichtliche Vortrag von Gerlinde Bolsinger über die lange Tradition von Wein und Bier, die bis in die Römerzeit zurückreicht, begeisterte das Publikum und gab interessante Einblicke in die Entwicklung des Weinbaus in der Region. Für ausgelassene Stimmung sorgte zudem die musikalische Einlage von Christian Steurer vom befreundeten Schelmbräu, der die Gäste mit bekannten Weinliedern zum Mitsingen und Schunkeln animierte und für zahlreiche fröhliche Gesichter sorgte. Der gelungene Abend voller Tanz, Geselligkeit und gutem Essen ließ die Gäste erwartungsvoll in die Zukunft blicken – das Winzerfest 2025 kann kommen, und die Vorfreude auf ein weiteres erfolgreiches Jahr des 1. Lauinger Winzervereins ist groß. (AZ)

