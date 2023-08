Gundelfingen

18:00 Uhr

"Hier ist es familiär": Wie der Alltag in der Tagespflege in Gundelfingen aussieht

Plus Zur Tagespflege in Gundelfingen kommen ältere Menschen von Höchstädt bis aus Günzburg. Die Einrichtung hat sich besonders auf Demenzkranke spezialisiert.

Von Susanne Klöpfer

In der Tagespflege in Gundelfingen wird pünktlich Mittag gegessen. Der Tisch in der offenen Wohnküche ist gedeckt, die Mitarbeiterinnen Brigitte Philipp und Sabine Jüttner verteilen als Vorspeise eine Nudelsuppe. Manche der heutigen Gäste essen still, andere fragen nach einem Latz. Eine Frau, die von der Fachkraft Philipp beim Essen unterstützt wird, wiederholt immer wieder den Satz: "Hau' nei." Ein Mann, "Ossi" genannt, der ihr schräg gegenübersitzt, fordert sie immer wieder auf, ruhig zu sein. Zwischen den Füßen schnüffelt Hund Bruno auf dem Boden nach heruntergefallenem Essen. "Bei uns ist es wie in einer Großfamilie. Es gibt Konfliktpotenzial. Das Personal verhindert, dass die Situation nicht eskaliert", erklärt Spitalleiter Markus Moll.

Am Familienesstisch in der Tagespflege geht es an diesem Tag vergleichsweise ruhig zu, wie Fachkraft Philipp berichtet. Manchmal sei die Stimmung angespannt, dann suchten sie dafür Lösungen. Humor sei oft ein guter Weg. Die gelernte Krankenschwester aus Holzheim arbeitet seit der Eröffnung Ende August im vergangenen Jahr in der Tagespflege. Durch ihre Fortbildung zur Demenz-Krankenschwester kennt sie sich mit der Krankheit, mit der 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben, aus.

