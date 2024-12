Holzscheit auf Kreisstraße bei Peterswörth: Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt gegen einen Unbkeannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr ereignete sich laut Polizeibericht ein Unfall mit Sachschaden auf der DLG17 bei Gundelfingen. Dort war ein 24-jähriger Autofahrer zwischen Peterswörth und Offingen unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Landkreisgrenze fuhr der 24-Jährige über einen Holzscheit, den dort offenbar ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verloren hatte. Am Auto entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560. (AZ)

