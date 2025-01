Insgesamt 4000 Euro Preisgeld in Gundelfingen

In der Vorweihnachtszeit findet in Gundelfingen traditionell seit mehr als 40 Jahren die Weihnachtslosaktion der Wirtschaftsvereinigung (WV) statt. In diesem Jahr war die Spannung deutlich im großen Sitzungssaal des Gundelfinger Rathauses zu spüren, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn dort, wo normalerweise die Stadträte sitzen, nahmen dieses Mal die zehn Hauptgewinner der Weihnachtslosaktion 2024 Platz. Denn dort findet die Verleihung der Hauptpreise statt. Dabei handelt es sich um Geldgewinne von 100 bis 1000 Euro.

Christine Vogt, Zweite Vorsitzende der WV Gundelfingen, Bürgermeister Dieter Nägele und WV-Schatzmeister Alexander Wittgruber begrüßten die Gäste zur Abschlussziehung. Der Schatzmeister freute sich, dass die Losaktion gut angenommen worden sei: „Es wurden über 12.000 Lose in der Vorweihnachtszeit ausgefüllt und abgegeben. Sie haben mit Ihrem Einkauf ein regionales Unternehmen unterstützt.“

Gewinner kleinerer Preise aus Gundelfingen wurden schriftlich informiert

Die Gewinner von 20 Euro und 50 Euro wurden bereits schriftlich benachrichtigt, heißt es seitens der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen. Für die zehn geladenen Teilnehmer wurde es spannend, denn es galt noch den Hauptpreis von 1.000 Euro zu verlosen. Gewonnen haben jeweils 100 Euro: Erwin Renner, Birgit Romes, Johann Schweigardt, Anna Maria Seifried, Bernd Steinbacher, Gerda Weber und Jürgen Weng. Die drei Hauptpreise gehen an drei Menschen aus dem Landkreis Dillingen. Irmfriede Meier aus Gundelfingen hat 250 Euro gewonnen, Stefanie Reschnauer (Mödingen) 500 € und Julia Grün (Gundelfingen) den 1. Preis in Höhe von 1.000 €.

Unter dem Slogan „Gundelfingen erleben“ laufen bereits Vorbereitungen für einige Aktionen im Jahr 2025, die die Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen organisiert. (AZ)