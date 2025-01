Junge Musiker begeistern mit festlichem Weihnachtskonzert in Gundelfingen

„Veni, veni Emmanuel“ – mit diesem traditionellen Adventslied und anderen Sätzen begann der Mittelstufenchor (Leitung: Verena Dopfer) glockenrein das Weihnachtskonzert des Albertus-Gymnasiums. Dekan Johannes Schaufler knüpfte an den Gedanken adventlicher Erwartung an und hieß - ebenso wie Schulleiter Jochen Schwarzmann – das Publikum in der vollbesetzten Gundelfinger Stadtpfarrkirche willkommen. Das hohe Niveau der vokalen Ausbildung am Albertus ließ sich anhand der folgenden Darbietungen (Vokalensemble und großer Chor, Leitung: Klaus Nürnberger) hörend nachvollziehen. Die Ensembles zauberten durch die Interpretation von Spirituals, A-cappella-Sätzen und vor allem durch die beeindruckende Wiedergabe des modernen Chorwerks „Gott unser Schöpfer“ von Zolt Gardony (an der Orgel souverän Paul-Anton Göring) berührende Momente in den Kirchenraum. Dazwischen begeisterte das Bläserensemble (Leitung: Ingrid Menzel) mit hoher Klangkultur, insbesondere in dem harmonisch anspruchsvollen „Wiegenlied“ von Max Reger. Georg Friedrich Händels Wassermusik, umwerfend virtuos und tänzerisch darboten vom großen Orchester (Leitung: Thomas Rausch), entfaltete barocken Glanz und händelsche Melodieseligkeit. Streicher wie Bläser nutzten die Gelegenheit zu brillieren, insbesondere die Blechbläsersolistinnen Clara Danner, Johanna Metzger, Magdalena Hauf und Luisa Kienmoser. Die Vertonung des 95. Psalms für Chor und Orchester von Felix Mendelssohn-Bartoldy beschloss das Konzert. Unter der Gesamtleitung von Klaus Nürnberger überzeugten Chor und Orchester mit hoher Textverständlichkeit und opulenter Klangkultur. Ein wahrhaft festlicher Abschluss eines stimmungsvollen Abends. Schulleiter Jochen Schwarzmann dankte im Namen des Albertus-Gymnasiums allen Beteiligten für ihr Engagement und wünschte Musikern und Publikum ein frohes Weihnachtsfest, bevor alle in das gemeinsame Abschlusslied „Adeste fideles“ einstimmten.

