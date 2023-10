Gundelfingen

vor 29 Min.

Kommandant zu Evakuierung: "Ohne viele Informationen große Entscheidungen treffen"

Bei der Evakuierung in Gundelfingen wegen Explosionsgefahr mussten am Samstagnachmittag rund 1000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Plus Als die Meldung zu einer möglichen Bombe in Gundelfingen herausgegeben wird, herrscht Ausnahmezustand. Inzwischen ist klar, um welche Substanzen es sich gehandelt hat.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Es ist Samstagnachmittag. Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele ist gerade zu Hause, er macht sich fertig, seine Tochter bei einer Freundin abzuholen. Da klingelt das Telefon. Nägele erfährt, dass eine Warnung über die NINA-App herausgegeben wurde. Überschrift: Bombenfund. Im Umkreis von 500 Metern um ein Wohnhaus in der Mozartstraße dürfen sich keine Personen mehr aufhalten, unverzüglich beginnt die Evakuierung. In diesem Haus seien von einer Gundelfingerin verdächtige Stoffe gefunden worden, als sie sich unter bisher nicht näher bekannten Umständen in der Wohnung eines Mannes umgesehen hat. Die Polizei kann die Gefährlichkeit der Stoffe nicht ausschließen und gibt in Absprache mit der Feuerwehr die Warnung an die Leitstelle weiter.

Das Landeskriminalamt schaltet sich ein, Sprengstoffexperten machen sich auf den Weg in die Gärtnerstadt. Nach neuesten Erkenntnissen, welche die Polizei am Montagnachmittag bekannt gibt, handelt es sich um Chemikalien, mit denen Drogen hergestellt werden sollten. Ein 23-Jähriger hat diese nach Erkenntnis der Polizei dort deponiert, obwohl er in der Wohnung seit Kurzem nicht mehr wohnt. Er wurde mittlerweile befragt und müsse mit einer Anzeige rechnen, so ein Polizeisprecher. In der Wohnung fanden die Spezialisten des Landeskriminalamts unter anderem 500 Gramm Ammoniumnitrat. Dieses wird auch zur Herstellung von Sprengstoffen verwendet. Wahrscheinlich wurde insbesondere deshalb im großen Radius um den Fundort evakuiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen