Kinderbasar Lauingen spendet für Hochwasseropfer

Stolz und voller Freude verkünden die Organisatorinnen des Kinderkleiderbasars Lauingen, Anita Geist und Miriam Zimmermann, dass der Basar Ende September in Lauingen sehr gut verlief und ein großer Erlös erzielt werden konnte. In der Vergangenheit wurden immer Schulen, Kindergärten, Vereine, die Kartei der Not oder andere gemeinnützige Institutionen unterstützt. Nach dem schlimmen Hochwasser vom Frühjahr diesen Jahres aber waren sich alle Organisationsmitglieder einig, dass dieses Mal den Hochwasserbetroffenen in der Region geholfen werden muss.

Die Entscheidung fiel auf Gundelfingen mit Peterswörth und Gundremmingen sowie Offingen. Ein kleines Team der Basargruppe kam der herzlichen Einladung von Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele nach und überreichte einen Spendenscheck in Höhe von 1300 Euro. Es wurde zugesichert, dass das Geld eins zu eins betroffenen Familien vor Ort zukommt. Auch die Hochwasserbetroffenen der Verwaltungsgemeinschaft Offingen mit Gundremmingen konnten mit 1300 Euro unterstützt werden.

Das Team des Kinderkleiderbasars Lauingen freut sich bereits sehr auf den nächsten Basar im Frühjahr am Samstag, 22. März, in der Stadthalle in Lauingen und hofft wieder auf großes Interesse, damit die nächsten Projekte unterstützt werden können. Das Motto hierbei lautet: "Nachaltigkeit und Unterstützung in der Region für die Region".