Mann wird nach Unfallflucht in Gundelfingen ermittelt

Ein Gundelfinger stößt mit seinem Wagen beim Ausparken gegen ein Auto und sucht das Weite. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Ein Mann ist am Samstag kurz nach 17 Uhr mit seinem Auto beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke in der Lauinger Straße in Gundelfingen gegen den seitlich hinter ihm stehenden Wagen einer 23-Jährigen aus Laupheim gestoßen. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Das Kennzeichen des Autos des Mannes kann abgelesen werden

Anschließend fuhr der Gundelfinger laut Polizeibericht einfach weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Da jedoch das Kennzeichen des Autos des Mannes abgelesen werden konnte, konnte dieser später ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)