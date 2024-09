Mehrere Diebstähle beim Ritterspektakel in Gundelfingen

Im Rahmen des Mittelalterfestes in Gundelfingen kam es zu mehreren Diebstählen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter aus einem Zelt und einem Pkw Bargeld in Höhe von insgesamt 600 Euro entwendet. Dies geschah, während die Geschädigten an den jeweiligen Örtlichkeiten nächtigten. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 09071/560 oder an jede andere Polizeidienststelle. (AZ)

