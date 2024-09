Motorradfahrer wird bei Unfall auf der B16 in Gundelfingen verletzt

Ein 61-Jähriger war am Samstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße B16 von Gundelfingen in Richtung Günzburg unterwegs, als ein vor ihm fahrendes Auto verkehrsbedingt abgebremst wurde. Der Mann bremste daraufhin nach Angaben der Polizei so stark, dass er mit seinem Motorrad wegrutschte und stürzte.

Am Motorrad entsteht ein Schaden von etwa 3000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, trug der 61-Jährige zwar einen Helm, er zog sich aber mangels Schutzkleidung Schürfwunden am gesamten Körper zu. Das Motorrad musste abgeschleppt werde. Den Sachschaden gibt die Polizei in Höhe von etwa 3000 Euro an. (AZ)