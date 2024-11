Nach Unfall geflohen: Polizei sucht Zeugen in Gundelfingen

Am Kreisverkehr der Kreisstraße DLG 17 bei Gundelfingen ereignete sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Eine 56-jährige Geschädigte fuhr mit ihrem Pkw von Offingen kommend die Kreisstraße DLG17 in Fahrtrichtung Gundelfingen. An dem dortigen Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt abbremsen.

Kennzeichenbeleuchtung ist defekt

Ein nach fahrender Pkw fuhr der 56-Jährigen leicht gegen das Heck ihres Pkw. Als die Geschädigte daraufhin am rechten Fahrbahnrand hielt, fuhr der bislang unbekannte Täter an ihr vorbei und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund defekter Kennzeichenbeleuchtung konnte die Geschädigte das Kennzeichen des Tatfahrzeugs nicht erkennen.

Die Stoßstange am Pkw der 56-Jährigen trug leichte Kratzer davon. Die Dillinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071 /560) zu melden. (AZ)