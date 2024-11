Radlerin nach Unfall in Gundelfingen leicht verletzt

In der Günzburger Straße in Gundelfingen ist es am Montag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen, bei welchem eine 69-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 16.20 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Fahrrad die Günzburger Straße in nördliche Fahrtrichtung (stadteinwärts). Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer wollte die vor ihm fahrende Radfahrerin überholen und setzte zum Überholvorgang an. Als er sich dabei bereits im Überholvorgang befand, bog die 69-Jährige ohne Handzeichen nach links ab, um in die Georg-Hauptmann-Straße einzubiegen.

Der Radlerin droht ein Bußgeld

Dabei prallte sie gegen die rechte Pkw-Seite des überholenden 71-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin leicht und musste daraufhin mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Dillingen verbracht werden. Am Pkw und Fahrrad entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 400 Euro. Der 69-Jährigen wird ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vorgeworfen, welcher mit einem Bußgeld geahndet werden kann. (AZ)