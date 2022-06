So geht es bei der Renaturierung des Gundelfinger Mooses weiter

Plus Die Arge Donaumoos informiert Eigentümer über die Pläne. Doch diese befürchten Nachteile für die Landwirtschaft.

Das Gundelfinger Moos soll wiedervernässt werden. So steht es im Staatsvertrag der Bayerischen Landesregierung mit dem Land Baden-Württemberg. Die dort beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung des Natur- und Wasserhaushalts im Schwäbischen Donaumoos werden seit dem Beschluss des Bayerischen Landtags auch auf bayerischer Flur nahe Gundelfingen umgesetzt. Was bis vor etwa zehn Jahren noch auf den Erhalt des Moores als natürlicher Lebensraum ausgelegt war, hat nun eine neue politische Auftragslage: die Wiedervernässung der Moore als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.