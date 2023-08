So geht es mit der Kläranlage in Gundelfingen weiter

Plus Die Gundelfinger Kläranlage ist in die Jahre gekommen. Ein Ingenieurbüro stellte nun dem Stadtrat aktuelle Entwürfe vor. Welche Rolle Fledermäuse spielen.

Die Kläranlage in Gundelfingen beschäftigt die Stadt weiterhin. Um festzustellen, welche Teile der Kläranlage wie dringlich und in welchem Umfang bis 2028 saniert werden müssen, wurde das Ingenieurbüro Steinbacher Consult beauftragt. Die entworfenen Pläne wurden nun erneut dem Stadtrat vorgestellt. Dabei ging es um den Hochwasserschutz, die Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage und den Naturschutz.

Rückblick: Die Kläranlage aus dem Jahr 1964 liegt im HQ-100-Überschwemmungsgebiet, also würde diese bei einem 100-jährigen Hochwasser überschwemmt werden. Der bestehende Damm um die Anlage reicht als Hochwasserschutz nicht mehr aus. Stattdessen werden sogenannte Spundwände mehrere Meter tief um das Gelände vergraben, wie die Mitarbeiter des Ingenieurbüros Daniel Gross, Stefan Gerber und Projektleiter Tom Schendel dem Stadtrat vorstellten. Zudem soll es am Parkplatz ein mobiles Dammbalkensystem geben, durch das schnell eine größere Fläche vor Hochwasser geschützt werden kann. Bis April 2024 durchlaufen die Pläne verschiedene Baugenehmigungsphasen, bevor der Stadtrat über die Ausführung noch mal abstimmt.