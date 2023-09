Gundelfingen

19:10 Uhr

Sport mit VR-Brille, Anti-Schnarch-Bett und Segelboote: Die GET hat eröffnet

Neuheiten bei der GET in Gundelfingen: Der Inhaber vom Bettengeschäft Thomas Deisler (links) auf dem Anti-Schnarch-Bett. Christian Deisler vom Fitnessstudio Premio stellte VR-Brillen, mit denen man Sport machen kann.

Plus Die 11. Gundelfinger Erlebnistage haben am Freitag eröffnet. In den Hallen im Garten-Land Wohlhüter gibt es wieder einiges zu entdecken.

Von Susanne Klöpfer

"Oioioi", "hoi" und andere überforderte Aufschreie sind in der Halle A am Freitagvormittag bei den Gundelfinger Erlebnistagen (GET) zu hören. Der Stand von Premio-Fitness aus Gundelfingen zieht neugierige Blicke auf sich. Johanna aus Gundelfingen traut sich mit ihren Stammtischfreundinnen und zieht die Virtual-Reality-Brille auf, schnappt sich zwei Kontroller und taucht in die virtuelle Welt ein. Beim Spiel "Beat Saber", muss die 81-Jährige mit zwei Leuchtschwertern leuchtende Würfel zerteilen. Dabei kommt sie ganz schön ins Schwitzen. Ihr Urteil: "Bissle anstrengend, aber macht Spaß." Fitnessstudio-Chef Christian Deisler schaut erfreut zu und erklärt: "Wir sind das erste Fitnessstudio in Deutschland, das das VR-Training im Trainingsalltag integriert."

Das Sport-Training mit der VR-Brille präsentiert das Fitnessstudio Premio aus Gundelfingen erstmals auf der GET. Eine Trainingseinheit soll 30 Minuten dauern. Ob mit Haien schwimmen, Fallschirm springen oder einfach zu rhythmischer Musik tanzen – die Technologie ermöglicht es, in verschiedenen Welten aktiv zu sein. Deisler erklärt: "Das Ziel ist es, die Gehirnleistung zu steigern. Denn schon mit 70 Jahren haben die Menschen meist nur noch 50 Prozent davon."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

