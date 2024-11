Unbekannter dringt in Gundelfingen in zwei fremde Autos ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bis dato Unbekannter in mehrere Autos in Gundelfingen eingedrungen. Darüber informiert die Polizei. So öffnete der Täter unter anderem den Fahrgastraum eines vermutlich nicht versperrten Autos in der Gartenstraße und durchwühlte den Innenraum. Da im Fahrzeug keine Wertgegenstände deponiert waren, entstand in diesem Fall kein Beuteschaden.

Unbekannter öffnet und durchwühlt fremde Autos in Gundelfingen

Und auch im Oberen Saumweg verschaffte sich der Täter Zugang zu einem nicht versperrten Auto. Er entwendete den Inhalt eines darin befindlichen Geldbeutels. Der Beuteschaden beläuft sich auf 20 Euro. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden, wie es vonseiten der Polizei heißt.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls oder eventuell weitere geschädigte Personen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)