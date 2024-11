Unbekannter stiehlt Bargeld aus einem Auto in Gundelfingen

Am Samstag in den frühen Morgenstunden hat sich ein weiterer Diebstahl aus einem Auto in Gundelfingen ereignet. Darüber informiert die Polizei. Dabei handelte es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art: Bekannt waren bereits zwei andere Fälle, in denen sich ein Unbekannter am Wochenende Zugang zu fremden Autos verschafft hat.

Unbekannter öffnet und durchwühlt fremde Autos in Gundelfingen

Im nun vermeldeten Fall ist der Täter in ein Auto eingedrungen, das in der Bahnhofstraße im Hof eines Wohnhauses abgestellt war. Der bislang Unbekannte entwendete Bargeld in Höhe von 30 Euro aus dem Inneren des Fahrzeugs. Die Dillinger Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen Unbekannt ein. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Rufnummer 09071/560 zu melden. (AZ)