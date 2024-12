Unfall bei B16-Auffahrt auf Höhe Gundelfingen

Eine 79-jährige Autofahrerin wollte am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr von der Medlinger Straße aus in Richtung Günzburg auf die B16 auffahren. Hierbei übersah sie laut Polizei eine 21-Jährige in ihrem Fahrzeug links neben ihr auf der Spur. Es kam zum Zusammenstoß, wobei insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro entstand. Die 79-Jährige erwarten nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Bußgeld. (AZ)

