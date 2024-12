Verein geht auf Spurensuche im Stadtarchiv Gundelfingen

Mitglieder des Luftsportvereins begaben sich kürzlich auf Spurensuche im Gundelfinger Stadtarchiv, um die Historie der Fliegerei in ihrem Umfeld aufzuspüren und die Chronik der Vereinsgeschichte bis zum 100-jährigen Gründungsjubiläum fortzuschreiben. Die Wurzeln des Vereins reichen bis ins Jahr 1926 zurück, als in den Gasthof zur Kanne in Lauingen zur Gründungsversammlung einer „Flugsportvereinigung“ am 18. September eingeladen wurde. Zeitungsausschnitte darüber befinden sich in einem Album des Gründungsvorsitzenden Josef Menz, das dem Luftsportverein zur Verfügung steht.

Icon Vergrößern Das Album des Gründungsvorsitzenden Josef Menz. Foto: Otto Wagner Icon Schließen Schließen Das Album des Gründungsvorsitzenden Josef Menz. Foto: Otto Wagner

Von der Feier des 50-jährigen Jubiläums im Jahr 1977 und der Feier des 75-jährigen Jubiläums im Jahr 2001 gibt es Festschriften, in denen die damaligen Akteure viele interessante Details aus der Vereinsgeschichte zusammengetragen haben. Sehr früh wird über den Flugbetrieb am „Hohlen Stein“ bei Gundelfingen und an Plätzen bei Demmingen und Wertingen berichtet, ebenso wie über Flugschulen bei Bergheim und Zöschlingsweiler.

In der Chronik des Vereinsgründers Menz befinden sich einige Zeitungsausschnitte aus dem „Gundelfinger Anzeiger“. Erich Müller, Georg Brenner und Otto Wagner, unterstützt durch den Leiter des Gundelfinger Stadtarchivs Hans Scherm, haben bei einem Treffen im Stadtarchiv einige Jahrgänge des „Gundelfinger Anzeigers“ durchforstet und sind bereits fündig geworden. Die Spurensuche wird weitergehen.

Der Luftsportverein hofft, dass auch aus der Bevölkerung noch einige Erkenntnisse gewonnen werden können. Vielleicht können Familien ehemaliger „Flieger“ dem Verein Unterlagen, Dokumente oder Fotoalben leihweise zum Dokumentieren überlassen. Eine Nachricht an lsv-gundelfingen-jubilaeum@freenet.de oder eine Kontaktaufnahme am Flugplatz wäre dem Verein eine große Unterstützung bei der Erforschung der Vereinsgeschichte.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.