Vergessene Hochwasserfolgen: Was passiert mit all dem Sand, der aus der Donau geschwemmt wurde?

In einem Baum am Donauufer hängt noch ein Fischgerippe, ansonsten sind Mitte August die sichtbaren Hochwasserfolgen am Donauufer jenseits des Auwalds bei Gundelfingen nur zu erkennen, wenn man genau hinschaut. Im Wald, direkt am Weg, steht eine Mülltonne aus Günzburg. „Günzburger Vereinstonne“ steht auf einem Aufkleber auf der Vorderseite. Das größte Problem sei nicht der Müll, sagt Günther Ruck. Er ist Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Schwäbische Donau. Und er sorgt sich, was die Hinterlassenschaften der Flut beim nächsten Hochwasser anrichten könnten.

