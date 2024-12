Versuchter Aufbruch eines Opferstocks

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Samstag im Zeitraum zwischen 12 bis 16.30 Uhr an den Inhalt eines Opferstockes in der Stadtpfarrkirche in Gundelfingen zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden von rund 50 Euro.

Polizei Dillingen bittet um Hinweise zum versuchten Opferstockaufbruch in Gundelfingen

An den Inhalt des Opferstockes gelangte der Täter nicht. Sachdienliche Hinweise zum Täter oder zur Täterin werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)