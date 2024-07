Von der kleinen Serenade zum großen Schnellefest

Was macht das traditionelle Gundelfinger Schnellefest auch 50 plus eins Jahre nach seiner Gründung so beliebt? Dafür setzt die Stadtkapelle Gundelfingen als Veranstalter von Beginn an auf das besonders stimmungsvolle Ambiente im Schnellepark. Was vor gut einem halben Jahrhundert mit einer spontan geplanten Serenade begann, hat sich zu einem Blasmusikfest in entspannter Biergartenatmosphäre entwickelt, das jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher anlockt. Wie genau das damals, 1972, mit dem Schnellefest anfing, darüber ist man sich fünfzig Jahre später an einem der vielen Biertische nahe der Bühne nicht ganz einig. Erklärungsversuche.

Johanna Hofmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Serenade Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis