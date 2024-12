Vorfahrtsmissachtung führt in Gundelfingen zu Unfall

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Mittwochnachmittag in Gundelfingen. Gegen 16.50 Uhr befuhr eine 33-jährige Autofahrerin die Walkstraße in Richtung Bahnhofstraße. Am Einmündungsbereich nahm sie einer 70-jährien die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An diesen entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 6000 Euro. Die Autofahrerinnen blieben unverletzt. (AZ)

