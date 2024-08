Wasserwachthaus am Gartnersee in Gundelfingen beschädigt

Am Wasserwachthaus des Gartnersees in Gundelfingen ist es zu einer Sachbeschädigung gekommen. In einer Mitteilung der Polizei heißt es, ein bislang unbekannter Täter habe die Kupferfallrohre auf beiden Seiten des Hauses abgerissen und zusammengedrückt. Zudem wurden großflächig Müll und Glasscherben verteilt. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von circa 1300 Euro ausgegangen.

Sachschaden am Wasserwachthaus Gundelfingen beläuft sich auf circa 1300 Euro

Am Freitag wurde der Fall bei der Dillinger Polizei zur Anzeige gebracht. Der Polizei zufolge dürfte sich die Sachbeschädigung zwischen Montag, 29. Juli, 8 Uhr und Donnerstag, 1. August, 8 Uhr ereignet haben. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt ein. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)