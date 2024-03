Millionen für Moore in Gundelfingen und Dattenhausen

Intakte Moore sind bedeutend für den Klimaschutz. Deshalb investiert der Freistaat jetzt in zwei Projekte im Landkreis Dillingen. Um wie viel Geld es dabei geht.

Intakte Moore gelten als Multitalente für den Klima- und Naturschutz, denn sie speichern mehr Kohlenstoff als andere Ökosysteme der Erde. Zudem sind sie ein Paradies der Artenvielfalt. Nun hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz bekannt gegeben, dass in Schwaben drei Moorprojekte gefördert werden. Neben einem Moor im Ostallgäu (Gennachhauser Moor und Korbessemooren) freut sich Staatsminister Fabian Mehring in einer Pressemitteilung über die Unterstützung der Moore im Landkreis Dillingen: „Im Dattenhauser Ried werden in Kooperation mit dem Zweckverband 'Renaturierung Dattenhauser Ried' auf einer Fläche von etwa 100 Hektar Wiedervernässungsmaßnahmen durchgeführt“, so Mehring. Für die kommenden fünf Jahre stehen dafür rund 2,9 Millionen Euro zur Verfügung.

Gut zu wissen: Moos, Moor und Ried 1 / 1 Zurück Vorwärts Wird über das Moor in der Gärtnerstadt gesprochen, heißt es immer das "Gundelfinger Moos". Denn Moos ist der traditionelle bayerische Begriff für ein Moor oder Feuchtgebiet. Im angrenzenden Württemberg wird wiederum vom "Ried" gesprochen.

Mit rund 3,6 Millionen Euro wird das Gundelfinger- und Leipheimer Moos gefördert. Gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Arge Donaumoos wird auf knapp 440 Hektar der Wasserhaushalt optimiert, um den Lebensraum der Wiesenbrüter weiter zu verbessern. Die Förderung werde durch das Bayerische Umweltministerium sowie den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung möglich.

Moore seien wichtige CO₂-Tresore

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber sagte am Montag in München: "Entwässerte Moore in Bayern setzen pro Jahr rund 6,7 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente frei. Das sind rund acht Prozent der Gesamtemissionen Bayerns. Hauptziel der drei neuen Moorprojekte in Schwaben ist es, den Wasserstand auf über 600 Hektar in insgesamt fünf Moorgebieten wieder anzuheben. Intakte Moore sind richtige Multitalente: Sie halten Wasser zurück, sie sind Paradiese der Artenvielfalt und wichtige CO₂-Tresore. Moore speichern mehr Kohlenstoff als alle anderen Ökosysteme der Erde, pro Hektar etwa sechsmal so viel wie Wald."

Nur gemeinsam mit allen Beteiligten könnten die Herausforderungen im Moorschutz bewältigt werden. Freiwilligkeit und Kooperation stünden an erster Stelle. "Wir wollen praktikable Lösungen für die Eigentümer und Bewirtschafter finden, um eine nachhaltige Pflege und Nutzung der Flächen sicherzustellen", so Glauber. Dazu arbeiten die Moormanager der Regierung von Schwaben mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, dem Amt für ländliche Entwicklung und dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth eng zusammen. (AZ/mayjo)

