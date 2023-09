Zweisprachige Bücher für Gundelfinger Kinder

Gudrun Brendl-Fischer hat der Gärtnerstadt einen Besuch abgestattet. Die zweisprachigen Bücher sollen Kinder und Eltern aus unterschiedlichen Ländern beim Vorlesen zusammenbringen.

Im Gundelfinger Rathaus hat sich am Mittwochnachmittag alles um die Macht der Sprache gedreht. Die bayerische Integrationsbeauftragte Gudrun Brendl-Fischer ( CSU) stattete der Stadt einen Besuch ab, im Gepäck ein Schwung voller zweisprachiger Bücher für die Kindergärten und Schulen. Diese Geschichten sind in zwei Sprachen aufgeschrieben und wechseln sich pro Seite ab. "Die Idee der Sprachbox kam dadurch, dass wir bei den Kleinkindern anfangen müssen", sagt Brendl-Fischer bei ihrem Besuch im Rathaus. Die Ausgabe der Bücher fördert der Freistaat seit drei Jahren.

Acht Kinder vom Montessori Kinderhaus waren beim Besuch der bayerischen Integrationsbeauftragten im Rathaus dabei und lauschten ihren Worten. Zusammen mit Leiterin Heidemarie Hitzler führten sie einen einstudierten Tanz mit einer aufgeblasenen Weltkugel zum Song "Wir sind Lichtkinder" vor. Zustande gekommen war die Übergabe der Bücherboxen durch den Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen Bernhard Schalk und der Marktbereichsleiter der Sparkasse Gundelfingen Alexander Wittgruber, die mit dem Integrationsbeauftragten bei der Verleihung des bayerischen Integrationspreises ins Gespräch gekommen waren. Schalk sagte: "Ich sehe gar nicht, wenn jemand eine andere Optik hat." Doch andere Menschen würden Hautfarben und Nationalitäten oft anders wahrnehmen. Die Idee des Nationentags im April in Gundelfingen, bei dem die Geschäfte verschiedene Nationen repräsentierten, sei die Menschen zusammenzubringen. So wie nun auch mit den Bücherboxen.

Bücherboxen in zwei Sprachen für Gundelfingen sollen bei Integration helfen

Bürgermeister Dieter Nägele sagte: "Zur Integration ist der Aufbau von Sprachinteresse wichtig." Rajaa Nußbaum bestätigte das. Beim Nationentag gab sie Tee und Gebäck vor dem Rathaus aus. "Eine tolle Initiative", wie sie findet. Als sie von Marokko nach Deutschland gekommen sei, habe sie sich die Sprache selbst beigebracht. Besonders während der Ausbildung sei ihr das schwergefallen. Sie wünschte sich Unterstützung, wie in Form von Heften für Ausbildende. In Bezug auf die Bücherboxen sagte sie: "Bücher sind wichtig. Sprache ist Kommunikation."

Bürgermeister Dieter Nägele merkte an, dass die offene Ganztagesschule eine wichtige Einrichtung in Gundelfingen sei. Auch durch die steigende Zahl der Schulkinder. Durch Container habe man aktuell den Platz geschaffen, doch das sei keine Lösung für die Zukunft. Die Leiterin von der Kindertagesstätte St. Martin Stefanie Hanl erklärte der Integrationsbeauftragten, dass bei ihnen die Integration "ein Stück weit Alltag" sei. Einen Vorlesetag mit Eltern und Großeltern, die in anderen Sprachen vorlesen, gebe es bei ihnen schon. "Wir können die Bücherspende gut gebrauchen", fügte sie hinzu. Der Vorstand Hartmut Schimetschek vom Kinderheim St. Clara in Gundelfingen sagte: "Wenn man es schafft im jungen Alter das sprachliche Know-how mitzugeben, gibt es später keine Probleme."

Unter den Anwesenden im Rathaus waren Firmenchefinnen und -chefs aus Gundelfingen, die für Brendl-Fischer noch einige Anregungen hatten. Darunter der Chef der Gartenbaufirma Stefan Traut. Er berichtete, dass es wegen des Fachkräftemangels immer mehr Auszubildende gebe, die erst währenddessen Deutsch lernten. Das erfordere ein hohes Engagement, auch von den Arbeitgebern und Berufsschullehrer. Er regte eine kleine Förderung als Unterstützung für Betriebe an.

Lesen Sie dazu auch