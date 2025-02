Gundelfinger Gaudiwurm lockt tausende Fastnachter an

Icon Vergrößern Ein Garant für gute Stimmung: die Bachtal-Hexen. Foto: André Kiener Icon Schließen Schließen Ein Garant für gute Stimmung: die Bachtal-Hexen. Foto: André Kiener

Auch das große Prinzenpaar der Glinken machte dem närrischen Volk seine Aufwartung: Prinzessin Nadja I. und Prinz Adrian I. Foto: André Kiener

Faschingsfreude pur, hier mit den Schlemaheck-Hexa aus Bächingen, war beim Gaudiwurm der Glinken in Gundelfingen spürbar. Foto: André Kiener

Eine der schönste Nummern hatte der Historische Bürgerverein Gundelfingen zu bieten. Er wählte das Motto „Närrische Olympiade". Foto: André Kiener

Finstere Larven trugen die Hexen, für die Kinder hatten sie aber Süßigkeiten dabei. Foto: André Kiener

Die Bundespolitik bekam auch ihr Fett weg: „Grill doch mal mit Habecks Wärmepumpe", hieß es auf diesem Wagen. Foto: André Kiener

Es war eine farbenprächtige Parade der Fantasie mit einem Hauch von Frühling: Der Gundelfinger Faschingsumzug lockte am Samstagnachmittag Tausende von Besuchern und Besucherinnen an. Der Gaudiwurm schlängelte sich dabei erstmals über die neue Strecke – von der Haunsheimer Straße über die Hauptstraße bis zur Günzburger Straße. Pünktlich um 14.11 Uhr startete das närrische Fest, das einen charmanten Moderator hatte: Bürgermeister Dieter Nägele kommentierte den Faschingsumzug und entführte die Besucher in eine Welt voller Spaß und Tradition.