Handwerk, Kunst und Leckereien: In Gundelfingen findet am Sonntag, 5. Oktober, der alljährliche Herbstmarkt statt. Los geht es morgens um 8 Uhr, Ende ist um 17 Uhr. Die Fieranten bieten dabei Waren von Kunsthandwerk über Kleidung, Lederwaren, Schmuck hin zu Haushaltswaren an. Auch zahlreiche Imbissstände werden sich in der Innenstadt positionieren, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist. Zusätzlich zum Markttreiben öffnen ab Mittag die Geschäfte im Rahmen des damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntags bis 17 Uhr.

Der Historische Bürgerverein (HBV) veranstaltet parallel dazu von 11 bis 18 Uhr ein Erntedankfest mit bäuerlichen Arbeiten wie Besenbinden, Krauteinhobeln, Korbflechten, Wolle spinnen und frisch gepressten Apfelsaft aus dem Saftpressmobil. Das kulinarische Angebot reicht laut den Veranstaltern von hausgemachten herbstlichen Spezialitäten, Bauernbrot vom Holzbackofen und Kaffee und Kuchen hin zu Eis. Für musikalische Unterhaltung sorgt „Karl der Kesseltaler“, die Hohenmemminger Goißlschnalzer und die „Fidelen Melkkübel“ mit den „wilden jungen Geißen“.

Herbstmarkt in Gundelfingen: Kunst, Handwerk und Erntedankfest mit musikalischer Unterhaltung

Außerdem gibt es eine Ausstellung von alten Schleppern und Traktoren, die Anmeldung ist bei Walter Hieber unter der Nummer 0170/3470451 möglich. Für Kinder gibt es Reiten auf Kaltblütern und eine große Lego-Hüpfburg. Mit dabei sind diesmal auch die Torfstecher vom Bremental Jettingen und zeigen, wie früher im Gundelfinger Moos Torf gestochen wurde. Es stellt sich auch das Sprossen.Haus vor, ein landwirtschaftlicher Betrieb, der sich der Herstellung von Microgreens widmet.

Traditionell beginnt dieses Fest in Gundelfingen um 10 Uhr mit einem großen Gottesdienst, bei dem die Erntegaben gesegnet werden. In der Stadtpfarrkirche St. Martin ist einer der größten Erntedankaltäre der Region zu bewundern, ein Anziehungspunkt dabei ist das aufwendig gestaltete Körnerbild. Heuer stellt es das Glaubensbekenntnis dar. Anlass ist das 1700. Jubiläum des Konzils von Nicäa, welches den Grundstein für dieses Gebet gelegt hat. In der offenen Sakristei sind die sakralen Schätze der Pfarrei, sowie Gewänder, Figuren, Kelche und Monstranzen, zu bestaunen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die meisten Exponate gehen zurück auf das 17. Jahrhundert und sind regelmäßig in der Liturgie im Einsatz.

Zum Abschluss des Erntedanksonntags findet um 18 Uhr ein Konzert in der Stadtpfarrkirche statt. Die Geschwister Reitberger, bekannt aus dem Bayerischen Rundfunk und dem Münchner Oktoberfest, runden den Erntedanksonntag ab. (AZ)