Gundelfinger Herbstmarkt lockt Besucherscharen an

Nach dem tristen Wetter zum Wochenendstart gab es pünktlich zum Gundelfinger Herbstmarkt noch Sonnenschein. Und so kamen Scharen von Besuchern und Besucherinnen am Sonntag in die Gärtnerstadt. Einmal mehr erwies sich dabei der Erntedankaltar in der Gundelfinger Stadtpfarrkirche St. Martin als Magnet. Er gilt als einer der schönsten in der Region. Und oft kommen Besuchergruppen in Bussen. Ein Körnerbild stellt in diesem Jahr den heiligen Franziskus dar. Eine Besichtigung ist bis Donnerstag jeweils in der Zeit von 9 bis 18 Uhr möglich.

Historischer Bürgerverein Gundelfingen veranstaltet Erntedankfest

Der Herbstmarkt selbst lockte ebenfalls zahlreiche Besucher an. Die Fieranten boten dabei Waren von Kunsthandwerk über Kleidung, Lederwaren, Schmuck bis hin zu Haushaltswaren an. Und die Gundelfinger Geschäfte hatten nachmittags ebenfalls geöffnet. Parallel veranstaltete der Historische Bürgerverein ein Erntedankfest. Bäuerliche Arbeiten wie Krauteinhobeln und Korbflechten waren auf der Oberen Bleiche zu sehen. Eine Ausstellung mit alten Schleppern fand ebenso viele Interessenten.

Im Bleichestadel stellen die Künstler Dieter Brezger, Ulla Hommel-Fröhle und Claudia Hetzel-Zink aus. Die Schau ist noch bis Sonntag, 13. Oktober, täglich von 13 bis 17 Uhr zu sehen. (mit bv)

Icon Vergrößern Ein Körnerteppich zeigt den heiligen Franziskus. Foto: Harald Paul Icon Schließen Schließen Ein Körnerteppich zeigt den heiligen Franziskus. Foto: Harald Paul

Icon Vergrößern Die Gaben der Natur in den buntesten Farben: der Erntedankaltar in Gundelfingen. Foto: Harald Paul Icon Schließen Schließen Die Gaben der Natur in den buntesten Farben: der Erntedankaltar in Gundelfingen. Foto: Harald Paul

Icon Vergrößern Viel los war beim Herbstmarkt in der Gundelfinger Innenstadt. Foto: Harald Paul Icon Schließen Schließen Viel los war beim Herbstmarkt in der Gundelfinger Innenstadt. Foto: Harald Paul