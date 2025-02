Gute Laune ist beim Faschingsumzug in Unterglauheim angesagt

Der BSC Unterglauheim veranstaltet am Faschingsdienstag, 4. März, den traditionellen Gaudiwurm durch den Ort. Start des Faschingsumzuges ist um 13.30 Uhr am Sportheim des BSC Unterglauheim.

Der Gaudiwurm schlängelt sich entlang der Unterglauheimer Hauptstraße Richtung Unterdorf bis zur Abzweigung Ringstraße, ehe er sich nach einer Schleife in laut Pressemitteilung einzigartiger Art und Weise erneut die Hauptstraße hinauf bewegt – Ende ist am Sportheim. Dort findet im Anschluss an den Umzug der traditionelle Kehraus statt. Alle Faschingsfreunde können sich auf Kaffee und Kuchen, Speis und Trank sowie eine Außenbar freuen.

Bei größeren Gespannen und Wägen sind Begleitpersonen nötig

Eine Teilnahme am Faschingsumzug ist für alle Gruppen, Personen und Maschkerle jeglichen Alters aus der Gemeinde und darüber hinaus erwünscht. Bei größeren Gespannen und Wägen sind Begleitpersonen zur Sicherheit abzustellen, eine Teilnahmegebühr gibt es nicht. Nähere Informationen gibt es beim BSCU-Vorsitzenden Thomas Häußler unter der Rufnummer 0172/8325621. (AZ)