Kampflose Punkte für TSV Wertingen

TV Gundelfingen: Am Sonntag steht für den TV Gundelfingen ein richtungsweisendes Auswärtsspiel an. Die Mannschaft von Tobias Bauer & Co tritt beim HT München II an – einem direkten Duell der beiden Aufsteiger in die Bayerische Handball-Oberliga. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr in der Sporthalle Taufkirchen. Für beide Teams geht es in dieser Begegnung nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch um die Festigung der eigenen Position in der Liga. Während der TV Gundelfingen mit vier Pluspunkten halbwegs im Plansoll ist, konnte der HT München II erst zwei Zähler ergattern. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns“, erklärt TVG-Trainer Bernd Dunstheimer und fährt fort: „Beide Teams sind Aufsteiger, aber jetzt möchten wir auch punktetechnisch zeigen, dass wir in die Oberliga gehören“. Die Mannschaft habe in den letzten Wochen gut trainiert und hat sich auch gegen die Spitzenteams wacker geschlagen. Mit entsprechendem Selbstvertrauen gehen die Schwarz-Roten die Aufgabe an. Die Münchener haben in den bisherigen Spielen der Saison gezeigt, dass sie vor allem in der heimischen Halle stark auftreten. Der TV Gundelfingen ist daher gewarnt und wird von Anfang konzentriert zu Werke gehen müssen, um die Fehlerquote niedrig zu halten. Schlüsselspieler wie der erfahrene Torwart oder der kraftvolle Rückraum werden gefragt sein, um den HT München II in Schach zu halten. Für die Zuschauer verspricht das Aufeinandertreffen ein spannendes und intensives Handballspiel, in dem es nicht nur um die zwei Punkte geht, sondern auch um die Bestätigung, dass beide Mannschaften in der Oberliga mitspielen können. (MS)

TSV Wertingen: Nach der Niederlage gegen Tabellenführer Haunstetten III wollten sich die Wertinger Handball-Herren eigentlich auf ihr Heimspiel gegen Schwabmünchen II vorbereiten. Dieses entfällt jedoch, da die Gäste bereits Anfang der Woche die Partie abgesagt haben. Da ein Nachholtermin nicht zustande kommt, gehen die zwei Punkte an die Zusamstädter. Coach Reitenauer nimmt die Zähler gerne mit und kann sich mit dem Team nun schon auf das Nachholspiel am kommenden Donnerstag gegen den TSV Niederraunau in eigener Halle vorbereiten. – Wertingens Damen haben am Wochenende hingegen geplant spielfrei und können sich in Ruhe auf ihr Auswärtsspiel am 8. Dezember beim SV Mering einstellen. (MIGA)

HSG Lauingen-Wittislingen: Die Bezirksoberliga-Damen haben am Samstag um 18 Uhr Heimrecht gegen das noch punktlose Team vom TSV Meitingen. Gelingt den Gastgeberinnen in der Wittislinger Halle der erhoffte Heimsieg, wäre das Punktekonto ausgeglichen und stünden sorgenfreie Wochen bevor. (her)