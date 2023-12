16-jähriger Radler wird bei Unfall in Haunsheim verletzt

Jugendlicher prallt mit seinem Rad in Haunsheim gegen ein Auto. Er hatte aus bisher unbekannten Gründen plötzlich gewendet.

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten 16-jährigen Fahrradfahrer hat sich am Sonntag in Haunsheim ereignet. Gegen 12.30 Uhr hatte der Jugendliche die Hauptstraße in Richtung Gundelfinger Weg befahren.

Der 16-Jährige wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Der 16-Jährige wendete laut Polizeibericht aus bisher unbekannten Gründen auf der Fahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 60-Jährigen. Bei dem Unfall zog sich der Jugendliche mittelschwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Am Auto und am Rad entstand ein Gesamtschaden von etwa 5300 Euro. (AZ)