Die "Sparkassen-Wandervögel" feiern Jahresabschluss

Die fast ausschließlich aus Sparkassen-Rentnern bestehende Wandergruppe feierte Jahresabschluss traditionsgemäß im Pfannentalhaus bei Haunsheim. Die derzeitigen 20 Mitglieder werden jede Woche zu einer zweistündigen Wanderung mit anschließendem Mittagessen von Wandergruppenleiter Gerald Maneth eingeladen. Insgesamt waren es heuer 53 Touren, die absolviert wurden. Maneth war bei allen Touren dabei, die in einem Fotobuch erscheinen werden.

Das Besondere daran ist, dass jede Tour im Jahresverlauf nur einmal gelaufen wird. Neben einem dreitägigen Wanderurlaub in Iphofen (Unterfranken) waren diesmal auch Touren in Augsburg, Heidenheim, Neresheim oder Nördlingen im Angebot. Die Touren im Wental, Lonetal und Eselsburger Tal stehen schon seit Langem im Terminkalender. Nach einer letzten 7-km-Runde im Pfannental wurde die Gruppe anschließend von der Familie Mayländer wieder hervorragend bewirtet.

Beim Jahresrückblick durch Gerald Maneth erhielten die Mitglieder persönliche Wander-Details verkündet, wie z.B. die Anzahl der Wanderungen, gelaufene Kilometerzahl, Fahrerliste sowie die diesjährige Gästeliste. Denn immer wieder werden auch Überraschungsgäste zu einzelnen Wanderungen eingeladen. Als Weihnachtsgeschenk gab es diesmal eine Kappe mit neu entwickeltem Logo. Gedankt wurde Andy und Miriam für die Umsetzung. Anhand von Monatsvideos - zusammengestellt von Andy Hieber - wurden die Touren bei gebrannten Mandeln und Choco-Crossies nochmals in Erinnerung gerufen.

Gerald Maneth erhielt von den Teilnehmern für die Organisationen originelle Geschenke überreicht. In seinem Ausblick auf das kommende Jahr 2025, das mit der Wanderung am 7. Januar in Lauingen beginnt, ging er auf den geplanten Wanderurlaub (vier Tage Meran in Südtirol) ein. Auch möchte man mit dem „Bayern-Tickets“ zu einigen Touren (u.a. München, Nürnberg, Ulm) mit der Bundesbahn anreisen.