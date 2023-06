Haunsheim

vor 22 Min.

Diese Haunsheimerin spielt nun beim FC Bayern München

Unter DFB Stützpunkt-/ NZL-Trainer Stefan Bender spielte und trainierte Liliana Feistle in der letzten Saison in Gundelfingen.

Plus Liliana Feistle kickt bei den U17-Juniorinnen des Meistervereins. Für ihren Traum, Profifußballerin zu werden, nimmt sie einiges in Kauf.

Von Silva Metschl Artikel anhören Shape

Dass Liliana Feistle viel Zeit im Freien verbringt, sieht man ihr direkt an. Die braungebrannte Schülerin spielt leidenschaftlich Fußball. Und das nicht nur als Hobby: Mit viel Talent und Ehrgeiz hat die 15-Jährige zur kommenden Saison den Sprung in die U17-Juniorinnen-Mannschaft des FC Bayern München geschafft und wird künftig in der B-Juniorinnen-Bundeliga Süd spielen.

Liliana Feistle hat bereits einen weiten Weg hinter sich

Wie viel Spaß ihr der Fußball macht, kann die Haunsheimerin nicht verbergen. Ihre Augen leuchten, als sie von ihrem Sport erzählt. Dabei muss sie kurz überlegen, wann sie mit dem Fußballspielen überhaupt angefangen hat. "Mit fünf, oder?", meint sie und schaut fragend zu ihrer Mutter Silke Hussak-Feistle. Die nickt bestätigend: "Wenn man die Zeit bei den Bambinis in Haunsheim mitzählt, so ungefähr." Richtig im Verein spielt die Schülerin seit sie sieben Jahre alt ist, damals noch beim FC Unterbechingen in der F-Jugend unter Trainer Albert Stuhler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen