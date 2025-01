Ein neues altes Feuerwehrhaus für Haunsheim

Bereits vor elf Jahren wäre eine Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Haunsheim notwendig gewesen, sagte Kommandant Thomas Heinle am Freitagabend. Denn das Feuerwehrhaus erstrahlt jetzt in neuem Glanz und wurde feierlich eingeweiht. Die Feuerwehr Haunsheim sorgte mit etwa 700 ehrenamtlichen Arbeitsstunden und 8200 Euro Eigenbeteiligung für ein gelungenes Projekt. Das neue Feuerwehrhaus bietet Platz für die Jugend, von den Fahrzeugen getrennte Umkleiden, einen weiteren vollwertigen Fahrzeugstellplatz und viele weitere Neuerungen, die der Feuerwehr bei ihrem Wirken helfen sollen. „Für die kommenden Jahrzehnte sind wir für die Bürger und Notfälle gerüstet“, so Thomas Heinle. Mit der neuen Heimat für die Feuerwehr, guter Ausrüstung und einer starken Truppe könne man ordentlich helfen, wenn es brennt.

