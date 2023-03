Haunsheim

07:00 Uhr

Haunsheimer Kurt Rommel schreibt einen Gedichtband für den guten Zweck

Kurt Rommels Gedichte behandeln eine große Bandbreite an Themen. Statt eines festen Preises ist das Buch gegen eine Spende an den Rotary-Club Dillingen erhältlich.

Plus Vom Fahrradausflug bis zur Inflation, die Themen der Gedichte von Kurt Rommel sind vielfältig. Angefangen hat alles mit einem Neujahrsgruß.

Von Silva Metschl Artikel anhören Shape

Woher hat der Wanderfalke eigentlich seinen Namen? Und wie sähe ein Gespräch zwischen König Ludwig II. und dem "Kaiser" Franz Beckenbauer aus? Darüber und zu einigen Themen mehr hat sich Kurt Rommel in seinem Gedichtband "Des gildad ned" Gedanken gemacht und verarbeitet diese mal in Hochdeutsch, mal im schwäbischen Dialekt, aber immer mit viel Humor. Doch neben all dem Spaß will der Haunsheimer damit auch Gutes tun und Spenden einnehmen für die Arbeit des Rotary-Clubs Dillingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen