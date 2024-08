Jugendlicher flüchtet mit Mofa in Haunsheim vor Polizei

Am Sonntag wollte eine Polizeistreife gegen 1.30 Uhr ein Mofa in der Hauptstraße in Haunsheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer flüchtete jedoch. Auf einem Feldweg stieß er letztlich gegen einen Misthaufen, woraufhin er zu Fuß seine Flucht fortsetzte. Letztlich konnte er jedoch durch die Streife eingeholt und so gestoppt werden. Bei dem 17-jährigen Fahrer konnten neben Zigaretten auch geringe Mengen Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden, deren Konsum ihm gerichtlich verboten sind. Da sich bei dem 17-Jährigen Verdachtsmomente auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum ergeben hatten, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Mofa entstand kein Schaden. Der Jugendliche wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwarten nun unter anderem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Fahrverbot. (AZ)

