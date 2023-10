Loslassen und genießen beim Start der Dillinger Landkreis-Kulturtage

Plus Sechs Chöre aus der Region begeistern bei der Eröffnung der Veranstaltungsreihe die Zuhörer im Haunsheimer Kornstadel. Ein neues Gesicht sorgt für viele Lacher.

Was für ein Start der Dillinger Landkreis-Kulturtage! Die Liedertafel Haunsheim mit ihrer Dirigentin Heidrun Krech-Hemminger singt zu Beginn den Ohrwurm "Ich wollte nie erwachsen sein" aus Peter Maffays Musical Tabaluga. Und der Funke springt sofort auf die mehr als 300 Hörer und Hörerinnen im Haunsheimer Kornstadel über. Den Stress loslassen und genießen ist für die kommenden zwei Stunden angesagt. Denn die sechs Chöre – Liedertafel Haunsheim, Lilac (Liederkranz Landshausen), Gesangverein Holzheim, Stiftskantorei Gundelfingen-Medlingen, Männerensemble Binswangen und Piccadillys – bieten mitreißende Auftritte. Unter dem Motto "Wir für uns" zeigen sie die Vielfalt der Chormusik in der Region. Die etwa 200 Sängerinnen und Sänger demonstrieren dabei auch, wie sehr sich das Niveau in den Landkreis-Chören gesteigert hat.

Es sind die 23. Landkreis-Kulturtage, die der Vorsitzende des Vereins DLG – Kultur und Wir, Heinz Gerhards, eröffnet. 70 Veranstaltungen wird es in diesen 17 Tagen bis zum 22. Oktober geben. Gerhards begrüßt auch viele Politiker, unter anderem die Landtagsabgeordneten Georg Winter und Fabian Mehring, Bezirksrat Johann Popp und unter den vielen versammelten Rathauschefs Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele. Der Vorsitzende sagt dem Publikum auch, warum die Kulturtage angesichts der vielen schrecklichen Nachrichten mit Unruhen und Kriegen notwendig seien. "Wir brauchen dringend etwas fürs Gemüt", betont Gerhards. Und er versichert: "Mit Musik und Humor geht es besser."